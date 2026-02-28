Фестиваль «Каменская лыжня» объединил юных спортсменов Каширы

сегодня в 18:56

26 января в Кашире в 24-й раз прошел ежегодный детско-юношеский фестиваль «Каменская лыжня». Праздник спорта и дружбы собрал любителей лыжного спорта в деревне Каменка. Мероприятие состоялось в рамках продвижения здорового образа жизни, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В церемонии открытия приняли участие депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Игорь Кручинин, начальник отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа Кашира Наталия Лощинина, начальник территориального отдела Домнинский Дарья Безгина.

«Фестиваль „Каменская лыжня“ давно стал символом Каширы. Этот праздник спорта и здоровья продолжает славные традиции и воспитывает характер, силу воли и дух победителей, которые мы воспитываем в подрастающих поколениях», — подчеркнул Андрей Голубев.

Главный судья соревнований заслуженный работник физкультуры и спорта Московской области Николай Гайворонский ознакомил участников с регламентом. Самые юные лыжники от 6 до 8 лет преодолевали дистанцию 300 метров, а старшие юноши 15–18 лет соревновались на 5-километровой трассе. На дистанциях 1, 3 и 5 км участники могли выполнить нормативы комплекса ГТО.

Победителям и призерам в каждой возрастной группе вручили кубки, медали и дипломы. Командный зачет формировался по 10 лучшим результатам независимо от пола и возраста.

На финише младшие лыжники получили шоколад. Для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня с горячей кашей и чаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.