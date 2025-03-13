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Дзюба включен в состав сборной РФ по футболу на матчи с Гренадой и Замбией

Играющий за тольяттинский «Акрон» футболист Артем Дзюба вошел в состав российской сборной на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Всего на товарищеские матчи был вызван 31 российский футболист. Они пройдут 19 и 25 марта.

В последний раз Дзюба играл в составе сборной РФ против Дании на чемпионате Европы 21 июня 2021 года.

В начале марта Дзюбу признали лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету — 234 гола.