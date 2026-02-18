сегодня в 15:21

Две медали завоевали подмосковные сноубордистки на этапах Кубка России

Подмосковные спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали в рамках этапов Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «параллельный слалом-гигант», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях по сноуборд-кроссу среди женщин Анастасия Привалова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) заняла первое место. На второй и третьей ступенях пьедестала почета расположились представительница Красноярского края и Магаданской области соответственно.

V этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» проходил c 15 по 18 февраля 2026 года на ГК «Красное Озеро» (Ленинградская область).

В дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщины бронзовым призером стала Полина Мулендеева (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра). Первое и второе места заняли сноубордистки из Красноярского края и Москвы.

V и VI этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходили с 13 по 17 февраля 2026 года на ГК «Сопка» в Красноярске.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.