Для Шатурской спортшколы оборудованы раздевалки и приобретены байдарка и каноэ

В отделении гребли Шатурской спортивной школы создают условия для комфортных тренировок спортсменов. В этом году на тренировочной базе установили модульные раздевалки, где можно переодеться и принять душ, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Обновили также и лодочный парк: приобрели для ребят байдарку и каноэ. От камыша почистили берег, отремонтировали пирс, с которого спортсмены спускаются на воду, привели в порядок бытовки, намыли скважину для воды, установили септик. В этом году здесь планируют установить забор с калиткой и откатными воротами.

На этой неделе обустройство гребной базы на озере Святом проверил глава округа Николай Прилуцкий. Он поручил установить в раздевалках обогреватели, а также проработать вопрос устройства освещения на территории, оборудования баскетбольной площадки и установки уличных тренажеров. Эти задачи администрация округа и руководство спортшколы будут решать к началу следующего сезона.

В отделении гребли занимается более ста талантливых ребят, которые регулярно достигают побед на соревнованиях самого высокого уровня. Только в этом сезоне спортсмены становились победителями и призерами первенства и чемпионата Московской области, первенства Центрального федерального округа, всероссийских соревнований памяти мастера спорта международного класса П. Птицына. Арсений Акифьев и Степан Белов выполнили разряды кандидатов в мастера спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.