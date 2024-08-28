Депутат Лобышева в Коломне провела мастер-класс для детей из Курской области

В подмосковном конькобежном центре «Коломна» депутат Мособлдумы, двукратный призер Олимпийских игр, 20-кратная чемпионка России Екатерина Лобышева провела мастер-класс для детей из Курской области, а также для детей участников СВО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Дети очень энергичные и активные, но, главное, это их эмоции — увидела неподдельные восторг и радость! Они все справились со своим страхом и признались мне, что впервые увидели такой большой и красивый ледовый стадион! Хочется, чтобы детство каждого ребенка было счастливым и беззаботным, и если есть хотя бы одна возможность быть причастной к этому, то обязательно нужно исполнять детские мечты», — поделилась эмоциями Екатерина Лобышева.

​Юным любителям спорта была предоставлена вся конькобежная арена. Чтобы дать детям такую возможность, был специально изменен плотный график работы всего центра. Ребятам создали максимально комфортные условия, выдали экипировку и коньки, которые большинство из них надели впервые в жизни.

​Вместе с Екатериной Лобышевой освоить новый вид спорта детям помогали волонтеры из коломенского дома культуры «Тепловозостроитель».

Более 30 детей, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области, в настоящее время находятся в Семейном центре помощи семье и детям «Вдохновение» (село Непецино городского округа Коломна). Здесь они окружены вниманием и заботой, также у них есть возможность заниматься любимыми видами спорта. Одним из заветных желаний нескольких из ребят было научиться стоять на коньках и прокатиться на льду одной из самых лучших арен России.

​Мастер-класс прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут бесплатно направить в Курскую помощь посылки с благотворительной помощью. Вес посылки не должен превышать 10 килограммов.

Воробьев отмечал, что в Подмосковье прибыло много жителей Курской области в пункты временного размещения. Властям важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу в этом году, и оказать им помощь.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.