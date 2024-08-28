Депутат Лобышева в Коломне провела мастер-класс для детей из Курской области
Фото - © Конькобежный центр «Коломна»
В подмосковном конькобежном центре «Коломна» депутат Мособлдумы, двукратный призер Олимпийских игр, 20-кратная чемпионка России Екатерина Лобышева провела мастер-класс для детей из Курской области, а также для детей участников СВО, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Дети очень энергичные и активные, но, главное, это их эмоции — увидела неподдельные восторг и радость! Они все справились со своим страхом и признались мне, что впервые увидели такой большой и красивый ледовый стадион! Хочется, чтобы детство каждого ребенка было счастливым и беззаботным, и если есть хотя бы одна возможность быть причастной к этому, то обязательно нужно исполнять детские мечты», — поделилась эмоциями Екатерина Лобышева.
Юным любителям спорта была предоставлена вся конькобежная арена. Чтобы дать детям такую возможность, был специально изменен плотный график работы всего центра. Ребятам создали максимально комфортные условия, выдали экипировку и коньки, которые большинство из них надели впервые в жизни.
Вместе с Екатериной Лобышевой освоить новый вид спорта детям помогали волонтеры из коломенского дома культуры «Тепловозостроитель».
Более 30 детей, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области, в настоящее время находятся в Семейном центре помощи семье и детям «Вдохновение» (село Непецино городского округа Коломна). Здесь они окружены вниманием и заботой, также у них есть возможность заниматься любимыми видами спорта. Одним из заветных желаний нескольких из ребят было научиться стоять на коньках и прокатиться на льду одной из самых лучших арен России.
Мастер-класс прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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