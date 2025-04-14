Дегтярев: продажа пива на стадионах позволит потратить деньги на их содержание

Реализацию пива на стадионах необходимо вернуть. Такой шаг даст возможность отправить деньги на содержание объектов и их модернизацию, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, сообщает ТАСС .

Глава Минспорта России отметил, что это его позиция. Он считает, что реализацию пива можно и нужно вернуть на стадионы.

Болельщики, которые хотят употребить напиток, сделают это и до, и после игры, но в стороннем магазине. При этом необходимо, чтобы средства тратили на стадионах, потому что нужны дополнительные деньги для их содержания. Если их добудут благодаря реализации пива, то почему бы так не сделать, задался вопросом Дегтярев.

Нужно помнить, что поход на футбольный матч — культурное событие для болельщиков, а не спортивное. При этом тем, кто играет в футбол, баскетбол или хоккей, употреблять пиво не нужно. Фанаты же могут делать это по желанию, добавил министр спорта.

Реализация пива на спортобъектах в РФ запрещена с 1 января 2005 года. Закон временно не распространялся, когда в России проводился чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался за предложение Михаила Дегтярева снова начать реализовывать пиво на футбольных стадионах в РФ.