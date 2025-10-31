Дегтярев: ОКР продолжит отстаивать права российских спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) подаст апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев, сообщает ТАСС .

По его словам, ОКР будет отстаивать права своих лыжников и других спортсменов на участие в международных соревнованиях. Так, апелляция на решение FIS будет подана совместно с лыжными федерациями в кратчайшие сроки.

Между тем Спортивный арбитражный суд разрешил саночникам из РФ участвовать в соревнованиях. Однако им придется выступать в нейтральном статусе.

Ранее решение о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду приняли Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союза биатлонистов (IBU) и Всемирная федерация керлинга (World Curling). Россияне и белорусы также не смогут принять участие в Паралимпиаде.

На данный момент отобраться на Олимпиаду смогли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Также возможность выступить на Играх есть у конькобежцев и шорт-трекистов.

