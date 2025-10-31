CAS разрешил саночникам из РФ участвовать в международных соревнованиях

Спортивный арбитражный суд разрешил саночникам из РФ участвовать в международных соревнованиях. Однако их допустят только в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Коллегия приняла решение, что отстранение спортсменов из РФ от соревнований FIL (Международной федерации санного спорта) будет сохранена. Однако запрет на участие спортсменов из России, которые являются нейтральными, работать не будет.

Таким образом, апелляцию частично удовлетворили.

18 июня конгресс FIL проголосовал за то, чтобы продлить отстранение спортсменов из РФ от турниров под эгидой организации, а также лишить их возможности быть отобранными на Олимпийские игры в Италии. Еще конгресс не стал давать полномочия исполкому FIL на разработку программы для нейтральных российских спортсменов.

14 июля президент Федерации санного спорта РФ Наталья Гарт рассказала, что будет отстаивать права россиян. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России рассказал об отправке апелляции на решение конгресса FIL.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.