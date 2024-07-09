Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира — итальянца Янника Синнера — и вышел в полуфинал Уимблдона, сообщает РБК .

В четвертьфинале 28-летний россиянин обыграл итальянца со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа.

Следующим соперником первой ракетки России будет испанец Карлос Алькарас или американец Томми Пол.

В личных встречах Медведева и Синнера счет стал 7–5 в пользу россиянина. При этом российский теннисист проиграл итальянцу 5 раз подряд.

Медведев повторил свое лучшее достижение и второй год подряд вышел в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне. В прошлом году он в полуфинале уступил Карлосу Алькарасу.

Ранее стало известно, что в Париж на Олимпийские игры поедут 6 российских теннисистов. При этом 5 спортсменов из РФ отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.