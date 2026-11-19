Представитель Московской области Мирослав Чернов победил в командных соревнованиях 6х6 на Кубке мира по брейкингу, который прошел с 12 по 17 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мирослав Чернов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Химках, завоевал золото в составе российской команды Green Panda в мужских соревнованиях 6х6. Вместе с ним победителями стали Алексей Булгаков, Иван Прок, Антон Юдин, Даниил Хотьков и Артем Рой. Серебро получила команда Predatorz, бронзу — Outstanding. Обе команды также представляют Россию.

Кубок мира прошел 12–17 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве в рамках Russian Open Breaking Championships. Россия приняла это событие в девятый раз. Программа включала Всероссийские соревнования во всех возрастных группах, международные командные состязания 6х6, Кубок мира 1х1, контест «Ученик-учитель», Three Styles Concept и финалы в различных дисциплинах.

Ранее Мирослав Чернов завоевал золото Спартакиады народов России по брейкингу.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.