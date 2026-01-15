Более 65 тысяч зрителей посетили зимние матчи «Выходи во двор» в Подмосковье

Более 65 тысяч человек стали зрителями зимних матчей проекта «Выходи во двор» в Подмосковье за четыре сезона. За это время команда «Легенды хоккея» провела около 40 игр с любительскими сборными, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Зимний сезон 2025/2026 проекта «Выходи во двор» стал юбилейным — хоккейные легенды уже в пятый раз проводят серию матчей с любительскими командами городских округов Подмосковья. За четыре года встречи с участием известных спортсменов посетили более 65 тысяч зрителей.

С момента старта проекта команда «Легенды хоккея» сыграла около 40 матчей с любителями. В четвертом сезоне звезды выходили на лед шесть раз на открытых и крытых площадках в Черноголовке, Подольске, Дубне, Лобне, Пушкино и на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе. Там прошел традиционный матч с военнослужащими дивизии имени Дзержинского ко Дню защитника Отечества.

Любительские команды забили 29 шайб в ворота профессионалов, а «Легенды хоккея» — 44. По итогам четырех сезонов фаворитами остаются прославленные хоккеисты, однако в прошлом году любительская сборная Подольска одержала победу, а во втором сезоне команда Дедовска выиграла с перевесом в одну шайбу.

В составе «Легенд хоккея» выступали 18 известных хоккеистов, включая Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского, Алексея Касатонова, Илью Ковальчука и других. Главным тренером остается двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В проекте также участвовали известные спортсмены, артисты и журналисты. Особым гостем стал участник СВО из Подмосковья Никита Волков.

Пятый сезон стартовал в декабре 2025 года на новом катке в Дмитрове. В юбилейном сезоне команда планирует посетить 10 городов региона, в том числе Истру, Наро-Фоминск, Серпухов и Люберцы. Проект реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.