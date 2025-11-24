Более 1 200 спортивных мероприятий провели в Химках с начала года

Каждую неделю в разных микрорайонах Химок проводят футбольные турниры, соревнования по разным видам спорта, семейные эстафеты и многое другое. С начала года провели более 1 200 спортивных мероприятий по программе «Спорт в каждый двор», сообщает пресс-служба администрации округа.

По наблюдениям организаторов, наибольший ажиотаж вызывают: футбол, эстафеты и перетягивание каната. Каждый месяц программа меняется: появляются новые соревнования и конкурсы.

«Программа «Спорт в каждый двор» — яркий пример того, как спорт становится доступным для каждого жителя. Более 1 200 мероприятий за год — это не просто цифры. Это сотни счастливых детей, вовлеченных семей и крепких соседских сообществ. Такие инициативы формируют здоровый облик нашего города и закладывают основу для активного будущего Химок», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Узнать где и когда пройдут ближайшие мероприятия можно в группе во «ВКонтакте» и Telegram-канале проекта.

Также подробная информация доступна на сайте и по телефону: 8 (926) 607–83–94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.