Бобслеистка из Украины защищалась по допинг-делу при помощи критики РФ

33-летняя бобслеистка из Украины Лидия Гунько получила положительный результат, когда сдавала тест на допинг во время Олимпиады-2022 в китайском Пекине. В ее организме обнаружился стероид дегидрохлорметилтестостерон, что повлекло за собой дисквалификацию, сообщает Sports.ru .

Прошло заседание Спортивного арбитражного суда (CAS). Единственное, что смогла сказать в свою защиту Гунько — она «плохо относится» к РФ.

Помимо этого, бобслеистка заявляла, что ей якобы угрожали после антироссийских политических высказываний, сделанных перед соревнованиями на Олимпиаде. Также Гунько утверждает, что не верит в результат теста на допинг, который сделали 14 февраля 2022 года. По ее словам, некие «внешние силы» вмешались в деятельность Международного агентства тестирования.

В Спортивном арбитражном суде в заявления Гунько не поверили. Ее все равно дисквалифицировали от участия в Олимпиаде на четыре года.

Ранее гребчиха из Польши Дорота Боровская провалила тест на допинг. Тем не менее, ей все равно разрешили поучаствовать в парижской Олимпиаде.