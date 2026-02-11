Биатлонист расплакался после финиша на Олимпиаде и признался в измене девушке

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лаэгрейд финишировал третьим на Олимпиаде. В интервью спортсмен расплакался, внезапно признался в измене своей девушке и стал умолять о втором шансе, сообщает «Подъем» .

После соревнования Лаэгрейд пообщался с журналистами телеканала NRK. Он рассказал, что полгода назад встретил любовь всей своей жизни, но имел глупость изменить ей. Неделю назад биатлонист признался во всем своей возлюбленной.

Спортсмен назвал прошедшие дни худшими в жизни. Лаэгрейд попросил прощения у девушки и сравнил ее с золотой медалью. Он признался, что влюблен только в нее и умоляет о втором шансе.

Эксперт по биатлону Йоханнес Бе заявил, что был шокирован столь откровенным моментом. Сам Лаэгрейд позже отметил, что выбрал не то место и время для признания и извинился, что отвлек внимание от триумфа победителя.

