Аршавин не захотел играть за медийный клуб «Амкал» из-за «низкого уровня» лиги

Андрей Аршавин не стал играть за медийный клуб «Амкал» в розыгрыше Кубка страны по футболу. Футболист считает, что эта лига — не его уровень, и он не хочет там выступать, сообщает SHOT .

Футболист мог отказаться играть за «Амкал» из-за длительного оформления. Трансферный сертификат Аршавина находится в Казахстане, где тот в последний раз выступал за «Кайрат».

В связи с этим на регистрацию в медиафутбольном клубе потребовалось бы до недели. В рамках Кубка «Амкал» сыграет с «Калугой» 19 августа.

Ранее в гала-матче турнира Кубка Овечкина в Мытищах схлестнулись команды Александра Овечкина и Павла Дацюка. За первую выступал, в том числе Аршавин.