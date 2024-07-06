Английская и швейцарская сборные по футболу встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Они выйдут на поле стадиона в немецком Дюссельдорфе.

Посмотреть их борьбу за выход в полуфинал можно на онлайн-платформе Okko. Матч начинается 6 июля в 19:00 по московскому времени.

В 1/8 финала Англия смогла выиграть у Словакии в дополнительное время со счетом 2:1. Причем вывести на ничью в основное время англичане смогли незадолго до финального свистка арбитра.

Также в 1/8 финала сборная Швейцарии смогла выбить с турнира действующих чемпионов Европы — сборную Италии. Игра завершилась с явным преимуществом победителей — 2:0.

При этом эксперты отмечают, что англичане с трудом прошли в следующий тур, а швейцарцы смотрятся хорошо и показывают содержательный футбол.

Ранее главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отметил, что команда знает сильные и слабые стороны соперника, игроков постарались подготовить как можно лучше. А певец Эд Ширан решил поддержать сборную Англии после неубедительной игры в 1/8 финала. Они приехал на базу футболистов и устроил для них концерт.

Чемпионат Европы по футболу проходит каждые четыре года среди команд, входящих в состав УЕФА. Финал турнира Евро-2024 состоится 14 июля, начало игры в 21:00 по московскому времени. Сборные сыграют на «Олимпийском стадионе» в Берлине.