Андрей Воробьев: женская команда ЦСКА сможет использовать «Арену Химки»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, кто сможет использовать «Аренду Химки».
«У нас же женская команда ЦСКА есть. И еще ряд клубов. ЖФК ЦСКА уже долгое время поддерживается нашим жителем, бизнесменом. Надеемся, что девчонки будут радовать», — сказал Воробьев в интервью «Спорт-экспресс».
Ранее футбольный клуб «Химки» сообщил о приостановке деятельности. Ранее команда столкнулась с финансовыми трудностями, долгами и не получила лицензию на участие в следующем сезоне чемпионата России.
«Арена Химки» была домашней площадкой для команды «Химки».