Андрей Воробьев: женская команда ЦСКА сможет использовать «Арену Химки»

«У нас же женская команда ЦСКА есть. И еще ряд клубов. ЖФК ЦСКА уже долгое время поддерживается нашим жителем, бизнесменом. Надеемся, что девчонки будут радовать», — сказал Воробьев в интервью «Спорт-экспресс».

Ранее футбольный клуб «Химки» сообщил о приостановке деятельности. Ранее команда столкнулась с финансовыми трудностями, долгами и не получила лицензию на участие в следующем сезоне чемпионата России.

«Арена Химки» была домашней площадкой для команды «Химки».