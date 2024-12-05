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Активные долголеты из Подольска взяли серебро на Всероссийском чемпионате

Группа активного долголетия «Радость движения» из Подольска заняла второе место на Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Порядка 83 иыс. участников, более 3 тыс. команд из 771 населенных пунков России соревновались за призовые места. Представители «Активного долголетия» из Подольска заняли второе место. Команде не хватило всего 300 шагов до первой ступени пьедестала.

Под руководством опытного инструктора Владимира Васильева группа пенсионеров завоевывает призовые места в соревнованиях по фоновой ходьбе, вдохновляет множество людей на перемены в своей жизни. В рамках соревнования долголеты прошли более 799 тысяч шагов.

Энтузиазм и профессионализм Васильева помогают пенсионерам не только поддерживать физическую форму, но и улучшать общее самочувствие. Занятия проходят в трех парках муниципалитета.

Одной из главных целей группы является прохождение 25 тыс. шагов ежедневно в течение двух месяцев. Зимой долголеты все равно выходят на тренировки и достигают своих целей.

Команда «Радость движения» стала визитной карточкой парков Подольска. Более 200 человек ежедневно выходят на спортивные прогулки с палками, вдохновляя окружающих своим примером.

Секрет долголетия и активного образа жизни, как показывает пример группы «Радость движения», прост: больше двигайтесь и берите пример со старшего поколения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.