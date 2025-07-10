Актер Хью Грант заснул во время теннисной игры Джоковича на Уимблдоне

Актер Хью Грант уснул в Королевской ложе на четвертьфинале Уимблдонского турнира в одноименном городе в Великобритании. В это время играл Новак Джокович, сообщает Sport Baza .

Сербский теннисист выиграл в четырех сетах. В первом он вел 7:6, во втором — 6:2, в третьем — 7:5, в четвертом — 6:4.

Джокович играл с итальянским теннисистом Флавио Коболли.

Вместе с Грантом за турниром наблюдали его супруга Анна, королева Великобритании Камилла и другие известные личности. Матч длился 3 часа 13 минут.