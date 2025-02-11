22 команды сыграют на этапе чемпионата РФ по волейболу на снегу в Подмосковье

Участниками этапа чемпионата России по волейболу на снегу среди мужских и женских команд в Подмосковье станут 22 команды. Матчи пройдут с 19 по 22 февраля в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для Подмосковья домашний этап чемпионата России по волейболу на снегу станет историческим: Московская область впервые принимает турнир. Регион будет представлен тремя командами: женским волейбольным клубом «Заречье-Одинцово» (два состава) и мужским ВК «Реутов».

Для борьбы за медали в Московскую область приедут чемпионы и призеры национального чемпионата и Кубка России 2023 и 2024 годов, постоянные участники турнира — представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Брянска, Сочи, а также Нового Уренгоя и Тульской области. На площадке, организованной в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, выступят свыше 100 спортсменов. Участником чемпионата в Одинцове станет также победитель первого чемпионата Европы по волейболу на снегу Тарас Мыськив, выступающий за команду ПроСнег, Москва.

Список заявленных женских команд: «Заречье-Одинцово» (Московская область, две команды), «Корабелка» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининград), «МЭИ Энергия» (Москва), «Сочи» (Сочи), «Спартак» (Брянск), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Тулица» (Тульская область), «Динамо-Водный стадион» (Москва), «Динамо-Татарстан» (Казань), «Открытие» (Москва, две команды).

В соревнованиях мужских команд примут участие: «Академия» (Москва, две команды), «ПроСнег» (Москва), «Реутов» (Московская область), «Факел Ямал» (Новый Уренгой) и «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо-Водный стадион» (Москва), «Динамо-Татарстан» (Казань), «Открытие» (Москва).

В этом году заявки, в том числе, подали молодые команды, которые впервые выступят на чемпионате России.

Этап чемпионата в Московской области пройдет с 19 по 22 февраля 2025 года, а финал соревнований состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.