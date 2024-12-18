Журналистка заявила, что Зеленский готовит масштабное наступление

По ее мнению, Зеленский, идя на огромный риск, ставит на карту все («ва-банк»), и жестокие методы мобилизации являются частью этой стратегии.

Наступление, по словам Панченко, планируется как крупнейшая военная операция.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинцев «нет сил, чтобы вернуть» под свой контроль Крым и Донбасс. Вместе с тем политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Донбасс и Крым «хотя бы временно».