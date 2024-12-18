Журналистка заявила, что Зеленский готовит масштабное наступление
Журналистка Панченко: Украина готовится к решающему наступлению
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Украинская журналистка Диана Панченко предположила, что активность украинских военкоматов, вызывающая общественное возмущение, объясняется масштабной подготовкой ВСУ к решающему наступлению, сообщает RT.
По ее мнению, Зеленский, идя на огромный риск, ставит на карту все («ва-банк»), и жестокие методы мобилизации являются частью этой стратегии.
Наступление, по словам Панченко, планируется как крупнейшая военная операция.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинцев «нет сил, чтобы вернуть» под свой контроль Крым и Донбасс. Вместе с тем политик отрицательно ответил на вопрос, может ли Киев отказаться от претензий на Донбасс и Крым «хотя бы временно».