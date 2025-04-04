Жительница Ростова ушла на СВО вслед за мужем и погибла от вражеских БПЛА

В зоне СВО во время атаки вражеских БПЛА погибла ростовчанка Ольга. Она подписала контракт с Минобороны РФ следом за своим супругом Романом, сообщает Telegram-канал «КП Ростов-на-Дону. Новости региона».

С самого начала спецоперации Ольга и Роман помогали бойцам, они собирали и отвозили на передовую гуманитарную помощь. Год назад женщина вслед за мужем решила подписать контракт с Минобороны.

Она стала частью отряда «БАРС-19» — помощником заместителя командира батальона по тылу. Смелая женщина отвечала за материальное обеспечение. Волонтерская работа научила ее разбираться в приборах ночного видения, квадрокоптерах, тепловизорах.

Ольга взяла позывной Молния, поскольку у ее мужа был — Гром. Во время очередной атаки вражеских беспилотников женщина погибла. В апреле ей могло исполниться 42 года. У пары остался сын.

В Еланском районе Волгоградской области оплакивают земляка, отдавшего жизнь в ходе выполнения воинского долга в зоне проведения спецоперации в июле 2024 года. 2 апреля он был похоронен в Московской области.