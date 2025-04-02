Погибшего на СВО волгоградца Евгения Игнашкина похоронили в Подмосковье
Прощание с погибшим на СВО волгоградцем прошло 2 апреля в Серпухове
В Еланском районе Волгоградской области оплакивают земляка, отдавшего жизнь в ходе выполнения воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в июле 2024 года. Сегодня, 2 апреля, он был похоронен в Московской области, сообщает aif.ru.
В группе «Сердце Елани» в социальных сетях размещен некролог, увековечивающий память Евгения Сергеевича Игнашкина.
Молодой солдат проявил героизм и погиб 31 июля 2024 года, спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 27 лет, до конца оставаясь преданным военной присяге.
Прощание с героем состоялось 2 апреля в подмосковном городе Серпухове.