Погибшего на СВО волгоградца Евгения Игнашкина похоронили в Подмосковье

В Еланском районе Волгоградской области оплакивают земляка, отдавшего жизнь в ходе выполнения воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в июле 2024 года. Сегодня, 2 апреля, он был похоронен в Московской области, сообщает aif.ru.