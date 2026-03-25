Жителей ЖК в Петербурге эвакуировали из-за обломков дрона

На территории ЖК «Живи в Курортном!» в поселке Песочный Санкт-Петербурга работают экстренные службы, предварительно, из-за падения обломков дрона. Жителей эвакуировали, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам жильцов, эвакуацию объявили около 14:00. Тогда в регионе действовала беспилотная опасность.

В ходе атаки рядом с ЖК «Живи в Курортном!», предварительно, упали обломки сбитого дрона. Прибывшие на место экстренные службы оцепили все парадные. По словам жителей, их попросили «пройти в ДК и в библиотеку» на время ожидания.

Очевидцы сообщают, что упавший дрон был пустым, без боезаряда. При этом официально информация о падении обломков дронов на данный момент не подтверждена.

В Ленинградской области режим беспилотной опасности был объявлен в 00:43 по московскому времени. С того момента и до утра в небе над регионом было сбито 56 дронов.

