Житель Ленобласти погиб при пожаре, вызванном падением обломков БПЛА

В Ленинградской области на пожаре, возникшем из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

По его словам, есть пострадавшие: трое обратились за помощью медиков. У них диагностировали ушибы и порезы от осколков.

«Всем, включая близких погибшего будет оказана помощь», — подчеркнул губернатор.

Дрозденко напомнил, что над территорией Ленобласти в воскресенье сбили 51 БПЛА, целью которых были военные и промобъекты. Это самая массированная атака беспилотников на регион.

Он поблагодарил военнослужащих ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы, участвовавших в отражении этой атаки.