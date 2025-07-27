Житель Ленобласти погиб при пожаре, вызванном падением обломков БПЛА
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В Ленинградской области на пожаре, возникшем из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ, погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, есть пострадавшие: трое обратились за помощью медиков. У них диагностировали ушибы и порезы от осколков.
«Всем, включая близких погибшего будет оказана помощь», — подчеркнул губернатор.
Дрозденко напомнил, что над территорией Ленобласти в воскресенье сбили 51 БПЛА, целью которых были военные и промобъекты. Это самая массированная атака беспилотников на регион.
Он поблагодарил военнослужащих ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы, участвовавших в отражении этой атаки.
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