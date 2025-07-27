Минобороны: 51 дрон ВСУ сбили над Ленобластью за 3 часа

Средства противовоздушной обороны с 05:40 до 18:00 воскресенья сбили и перехватили 72 дрона ВСУ над территориями российских регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за 3 часа (с 06:25 до 09:40) в небе над Ленинградской областью был уничтожен 51 вражеский беспилотник.

Еще 5 дронов ликвидировали в Брянской области, 4 — в Калужской области, по 3 — в Новгородской и Курской областях, по 2 — в Нижегородской области и над акваторией Азовского моря, по 1 — в Смоленской и Белгородской областях.

Все уничтоженные беспилотники были самолетного типа.