Женщина погибла в Запорожской области после атаки ВСУ
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому, в результате прямого попадания погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Женщина которая не успела покинуть свое жилище после получения сигнала тревоги. На придомовой территории — полностью уничтожены несколько автомобилей, повреждены инженерные коммуникации и элементы благоустройства.
На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, которые проводят разбор завалов и оценивают возможные риски дальнейших обрушений.
Неделю назад, 16 сентября, беспилотники уже атаковали город, тогда были повреждены местная часовня и два автомобиля, а одна женщина получила ранения средней степени тяжести.
