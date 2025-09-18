Женщина погибла в Запорожской области после атаки ВСУ

сегодня в 23:42

В Запорожской области после удара ВСУ погибла молодая женщина

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области украинская армия нанесла удар по многоквартирному жилому дому, в результате прямого попадания погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Женщина которая не успела покинуть свое жилище после получения сигнала тревоги. На придомовой территории — полностью уничтожены несколько автомобилей, повреждены инженерные коммуникации и элементы благоустройства.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, которые проводят разбор завалов и оценивают возможные риски дальнейших обрушений.

Неделю назад, 16 сентября, беспилотники уже атаковали город, тогда были повреждены местная часовня и два автомобиля, а одна женщина получила ранения средней степени тяжести.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.