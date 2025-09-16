Дроны ВСУ совершили массированную атаку на Васильевку в Запорожской области

Город Васильевка в Запорожской области подвергся массированной атаке со стороны украинских сил. Пострадала мирная жительница, написал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

По его данным, дроны ВСУ совершили прицеленный удар по действующей часовне. На опубликованных кадрах видно, что часть здания и крыши разрушена.

Также повреждены два гражданских автомобиля. В результате атаки была ранена женщина. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Балицкий назвал атаки противника «циничными» и «в стиле нацизма». По его словам, ВСУ выбирают цели, которые не могут дать отпор и не могут себя защитить.

Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. Атака пришлась по месту, где расположены топливные склады. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории.