Пожар, возникший после удара ВСУ, на территории Запорожской АЭС локализован
Фото - © РИА Новости
В Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано сообщение об артиллерийском обстреле ВСУ по району, где расположены топливные склады, сообщает «Царьград».
«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что среди персонала атомной станции никто не пострадал, а важные объекты инфраструктуры не были повреждены. Уровень радиации на объекте остается в пределах допустимых значений. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать — ситуация находится под контролем специалистов и экстренных служб.
Крупнейшая в Европе атомная электростанция, в состав которой входят шесть энергоблоков, каждый мощностью 1 ГВт, находится возле города Энергодар на Днепре. С сентября 2022 года на станции присутствуют наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года управление станцией перешло к российским специалистам. После проведения референдума в сентябре 2022 года Запорожская область была включена в состав Российской Федерации. Киевская сторона не признает результаты референдума и продолжает артиллерийские удары по региону, включая Энергодар и окрестности АЭС. Временным административным центром Запорожской области является Мелитополь, в то время как бывший областной центр, Запорожье, по-прежнему контролируется украинской армией.