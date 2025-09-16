В Telegram-канале Запорожской АЭС было опубликовано сообщение об артиллерийском обстреле ВСУ по району, где расположены топливные склады, сообщает «Царьград» .

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что среди персонала атомной станции никто не пострадал, а важные объекты инфраструктуры не были повреждены. Уровень радиации на объекте остается в пределах допустимых значений. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать — ситуация находится под контролем специалистов и экстренных служб.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция, в состав которой входят шесть энергоблоков, каждый мощностью 1 ГВт, находится возле города Энергодар на Днепре. С сентября 2022 года на станции присутствуют наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года управление станцией перешло к российским специалистам. После проведения референдума в сентябре 2022 года Запорожская область была включена в состав Российской Федерации. Киевская сторона не признает результаты референдума и продолжает артиллерийские удары по региону, включая Энергодар и окрестности АЭС. Временным административным центром Запорожской области является Мелитополь, в то время как бывший областной центр, Запорожье, по-прежнему контролируется украинской армией.