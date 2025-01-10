Зеленский: в операции ВСУ в Курской области участвуют 60 тыс военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции в Курской области задействованы 60 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС .

Он рассказал в интервью телеканалу RAI News 24, что о старте украинской операции на территории Курской области проинформировали партнеров Киева из Европы и США.

Массированная атака противника на Курскую область началась 6 августа прошлого года. Сейчас в регионе действует режим ЧС федерального характера. Жителей эвакуируют из приграничья в безопасные места.

Как ранее заявил Зеленский при посещении авиабазы Рамштайн в ФРГ, он делает все для завершения конфликт с РФ в 2025 году.