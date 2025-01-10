Зеленский: в операции ВСУ в Курской области участвуют 60 тыс военных
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в операции в Курской области задействованы 60 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал в интервью телеканалу RAI News 24, что о старте украинской операции на территории Курской области проинформировали партнеров Киева из Европы и США.
Массированная атака противника на Курскую область началась 6 августа прошлого года. Сейчас в регионе действует режим ЧС федерального характера. Жителей эвакуируют из приграничья в безопасные места.
Как ранее заявил Зеленский при посещении авиабазы Рамштайн в ФРГ, он делает все для завершения конфликт с РФ в 2025 году.