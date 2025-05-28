Зеленский сказал, что Россия стянула к границам Сумской области 50 тыс военных Спецоперация сегодня в 11:28 Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

ВС РФ стянули к границам Сумской области 50 тыс. солдат. Это одна из наиболее многочисленных и мощных группировок Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Политика Страны».

Задача солдат ВС РФ состоит в том, чтобы продвинуться на 10 километров вглубь Сумской области, утверждает глава киевского режима. Российское министерство обороны не подтверждало заявления Зеленского. Ранее два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль ВС РФ. Их освободили бойцы группировки войск «Север».