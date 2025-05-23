Зеленский подтвердил начало обмена пленными между Украиной и Россией

Днем 23 мая между Россией и Украиной начался первый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 16 мая. Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что на родину уже вернулись 390 украинцев.

«Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня (23 мая — ред.) — 390 человек. Суббота и воскресенье — ожидаем продолжения обмена», — написал Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех причастных, кто помог произвести обмен военнопленными. Зеленский пообещал продолжать вести дипломатическую работу, которая поможет вернуть домой пленных бойцов ВСУ. По его словам, главная цель такого рода кампаний — вернуть домой всех пленных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.