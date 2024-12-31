Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для бывших военнопленных

Владимир Зеленский во вторник подписал закон об отсрочке от мобилизации для бывших военнопленных, сообщает РИА Новости .

Также закон распространяется на граждан Украины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Ранее политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров допустил, что новая возрастная группа новобранцев на Украине позволит на некоторое время стабилизировать ситуацию на фронте. Но — ненадолго. Он добавил, что снижение возраста подлежащих мобилизации с 25 до 18 лет продиктовано логикой войны на истощение ресурсов.