Политолог Сипров перечислил последствия снижения призывного возраста на Украине

Новая возрастная группа новобранцев на Украине позволит на некоторое время стабилизировать ситуацию на фронте. Но — ненадолго. Об этом РИАМО рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Обращает на себя внимание не столько сама экстренная мера, сколько временной промежуток между снижением порогового значения. Это свидетельствует о том, что украинцы кончаются, а значит воевать скоро будет некому. Вероятно, новая возрастная группа новобранцев позволит на некоторое время стабилизировать ситуацию на фронте. Но — ненадолго», — сказал Сипров.

Он добавил, что снижение возраста подлежащих мобилизации с 25 до 18 лет продиктовано логикой войны на истощение ресурсов. Слова «война до последнего украинца» из фигуры речи превратились в суровую обыденность для киевских властей.

«Никаких других методов решения проблемы дефицита солдат на передовой, кроме как расширение возрастных рамок для мобилизации, до сих пор не изобретено. Отсюда и снижение порога до 18 лет, а ведь меньше полугода назад на Украине пытались удержать нижнюю возрастную границу на отметке в 25 лет», — отметил политолог

Сипров поделился, что не вызовет удивления, если скоро в ВСУ начнут грести и женщин, и подростков возрастной группы 16–18 лет, а также массово снимут бронь с работников критически важных отраслей.

«Судя по предыдущему опыту, а также по темпам исчерпания мобилизационного потенциала и безвозвратных потерь ВСУ, не пройдет и полгода, как такое решение тоже примут. А дальше у Киева выбор невелик: или призвать глубоких стариков, инвалидов и детей, продлив агонию на три-четыре месяца, или капитулировать», — констатировал эксперт.

Политолог резюмировал, что, если принять во внимание рост напряженности на фронте и дефицит времени на подготовку новобранцев, на качественное пополнение ВСУ больше не могут рассчитывать. А это значит дальнейший рост темпа потерь и сопутствующие явления, например, дезертирство и разложение армии.