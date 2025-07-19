сегодня в 18:50

Зеленский оказался недоволен руководством ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский не стал награждать подразделения и офицеров ВСУ, которые сражаются в Сумской и Харьковской областях. Это указывает на то, что политик недоволен темпами ее продвижения, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Зеленский организовал массовое награждение подразделений и офицеров Вооруженных сил Украины. Он отметил ряд батальонов, штурмовых полков, раздал новые звания.

При этом украинский президент не стал награждать подразделения и офицеров ВСУ, которые сражаются в Сумской и Харьковской областях. Таким образом стало понятно, что глава государства недоволен действиями командования армией на направлениях.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются контратаковать в Сумской области Украины. Бои в регионе продолжаются.