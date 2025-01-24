Завод «Кремний Эл» в Брянске приостановил работу из-за атаки БПЛА

Брянский завод «Кремний Эл», один из самых крупных производителей чипов в России, приостановил работу после утренней атаки украинских дронов, сообщает РИА Новости .

В пресс-службе компании отметили, что в ночь с 23 на 24 января было зафиксировано шесть прилетов украинских беспилотников. В результате повреждены производственные помещения и склад готовой продукции.

Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена.

Беспилотник также врезался в верхние этажи здания Брянского института управления и бизнеса. После атаки начался пожар. Из-за взрыва повреждены фасад и остекление.

Всего российские средства ПВО в течение суток ликвидировали 218 беспилотников противника, из них 174 — вне зоны проведения СВО. За неделю было сбито 752 украинских БПЛА.