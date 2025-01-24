Беспилотник врезался в здание института управления и бизнеса в Брянске

В Брянске в верхние этажи здания института управления и бизнеса врезался украинский беспилотник. После атаки начался пожар, сообщает Baza .

Здание института находится на 2-й Почепской улице. После удара пожар вспыхнул на 50 кв. м. Из-за взрыва повреждены фасад и остекление. Всего Брянск атаковало минимум шесть беспилотников.

Несколько БПЛА упали в районе предприятия микроэлектроники АО «Кремний Эл». Оттуда успели эвакуировать 37 человек, пострадавших и разрушений нет. Поврежден фасад здания Следственного комитета. Еще один дрон упал в районе Советского кладбища.

Ранее в Минобороны отметили, что за прошедшую ночь в небе над Россией уничтожили 121 беспилотник. Самая массовая атака произошла на Брянскую область. Здесь сбили 37 БПЛА.