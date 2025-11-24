сегодня в 14:02

Затишье в Запорожской области перешло под контроль ВС РФ

Российские военные продвинулись на запорожском направлении. Под их контроль перешел населенный пункт Затишье Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Активные наступательные действия провели подразделения группировки войск «Восток». Спецоперация на Украине продолжается.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы России продолжают наращивать буферную зону в Днепропетровской области. Украинские войска предпринимают попытки создать укрепления рядом со Славянском.

Также ВС РФ наносят массированные удары по поселку Купянск-Узловой Харьковской области, где остались скопления военных ВСУ. На данный момент там находятся 6500 боевиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.