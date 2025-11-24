ВС РФ наносят массированные удары по поселку Купянск-Узловой Харьковской области, где остались скопления военных ВСУ. На данный момент там находятся 6500 боевиков, сообщает SHOT .

Прошлой ночью был нанесен удар по фабрике «Артан-Калор», где раньше делали елочные игрушки. Сейчас там хранятся боеприпасы украинской армии. Около 70 военнослужащих ВСУ уничтожили на прошедших выходных.

По словам российских бойцов, сам Купянск украинская армия оставила полностью. Мелкие ДРГ по-прежнему пытаются «состряпать» фейковый контент, чтобы запудрить мозги и доказать, что провала в Купянске не существует.

Большую роль играет отсутствие связи у противника. Из-за этого одна из групп перестреляла сослуживцев в серой зоне рядом с Купянском. Погибли три человека, раненым помощь так и не оказали.

По данным российских силовых ведомств, украинские войска также открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен российским вооруженным силам в Харьковской области.

