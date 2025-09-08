Захарова: ВСУ специально били по детской площадке в парке «Гулливер» в Донецке

Украина специально ударила по детям и их родителям в парке «Гулливер» в Донецке. Таким образом Киев показал, что он нацелен на эскалацию и срыв процесса мирного завершения конфликта, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС .

Она отметила, что ВСУ продолжают проводить террористические акции в отношении мирных жителей и гражданских объектов в регионах РФ. Вечером 7 сентября они атаковали детскую площадку в недавно заработавшем парке «Гулливер» в Донецке. Там было большое количество мирных жителей, отметила Захарова.

Из-за взрыва украинского БПЛА были ранены 6 дончан. Среди них ребенок 2011 года рождения, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что рядом с парком «Гулливер» в Донецке военных объектов нет. Их не было и в прошлом.

Украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» вечером 7 сентября. Удар оказался третьим за день, который ВСУ нанесли по рекреационной зоне Донецка.