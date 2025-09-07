Беспилотник ВСУ атаковал парк «Гулливер» в Донецке

сегодня в 22:19

ВСУ целенаправленно атаковали беспилотным летательным аппаратом популярный у жителей города парк «Гулливер» в Калининском районе, есть пострадавшие сообщает РИА Новости .

По предварительным данным, ранения получили двое мирных жителей, среди них — несовершеннолетний ребенок.

В настоящий момент пострадавшим экстренно оказывается вся необходимая медицинская помощь, к месту происшествия стянуты силы экстренных служб, по центральным улицам слышны сирены карет «скорой».

Это уже третий за сегодняшний день удар, нанесенный боевиками ВСУ по рекреационной зоне Донецка.