Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в меморандум, который Россия готовит по Украине, войдут принципы и сроки урегулирования конфликта, а еще условия прекращения огня, сообщает РИА Новости .

Работа над документом продолжается, киевский режим получит его сразу же, как только тот будет подготовлен. Россия рассчитывает получить от Украины ее наработки в ответ. Предпочтительнее, если бы обмен документами произошел одновременно.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Киев своими атаками хотел продемонстрировать способность вести переговоры «с позиции силы», но показал только свою ничтожность.

По ее словам, повестка на данном треке развивается буквально каждый день.

«Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров», — заявила Захарова.

По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, Москва намерена в ближайшие дни отправить Киеву свои наработки по меморандуму.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса с Украиной, если дипломатические усилия не принесут результата.