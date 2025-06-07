Захарова: киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о срыве украинской стороной договоренностей по передаче 6 тыс. погибших бойцов ВСУ и обмена военнопленными, сообщает РЕН ТВ.
«Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые», — заявила дипломат.
Она подчеркнула, что нет такого народа или этноса в мире, который бы отказался предать земле своих воинов.
Захарова добавила, что власти Украины исповедуют человеконенавистническую идеологию и совершают геноцид собственного народа.
Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.