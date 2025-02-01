За ночь ВСУ пытались девять раз ударить беспилотниками по объектам в РФ

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Минобороны: российские войска сбили девять беспилотников ВСУ над РФ за ночь

Солдаты ВСУ вновь попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников. Однако атаку противника удалось отразить средствам ПВО РФ, сообщает Минобороны.

За ночь российские солдаты уничтожили девять беспилотников противника над Россией. Семь БПЛА ликвидировали под Брянском. По одному дрону вывели из строя в Белгородской и Саратовской областях.

В северо-западной части Черного моря ликвидирован один безэкипажный катер противника. Он направлялся к Крымскому полуострову.

Ранее украинский беспилотник атаковал фуру под Воронежем.