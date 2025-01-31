Украинский беспилотник атаковал фуру под Воронежем

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В Воронежской области беспилотник ВСУ упал на фуру Volvo на трассе М-4 «Дон». В результате водитель транспорта получил ранения, сообщает SHOT .

Происшествие случилось ночью 31 января под Богучаром. В результате падения беспилотника ранен водитель, у него поврежден коленный сустав.

Пострадавший — уроженец Кабардино-Балкарии. Мужчина перевозил строительные материалы. После атаки БПЛА он самостоятельно добрался до больницы, после оказания медпомощи мужчину отпустили.

Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую ночь в регионах страны сбили 49 украинских беспилотников. Большинство дронов (25) сбили над Ростовом-на-Дону, два — в Воронежской области.