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За неделю силы ПВО сбили более 70 беспилотников ВСУ над Курской областью

Вооруженные силы Украины в течение недели, прошедшей после полного освобождения Курской области от украинских боевиков, применили более 70 БПЛА с целью ударов по территории региона, сообщает РИА Новости .

За неделю силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над Курской областью, следует из сообщений Минобороны РФ.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России об освобождении Курской области. Путин в свою очередь поблагодарил солдат КНДР за помощь в освобождении региона от ВСУ.