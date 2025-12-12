За 4 часа в небе России перехватили 34 вражеских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 09:00 до 13:00 перехватили и уничтожили в небе над Россией 34 вражеских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 11. 8 беспилотников ликвидировали над Тульской областью, 6 — в Московском регионе, по 3 — над Калужской и Орловской областями, 2 — над Курской областью и один — над Владимирской.

Тем временем российские войска продолжают выполнение целей спецоперации. В Харьковской области под контроль ВС РФ перешел Лиман.

Также начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Купянском районе Харьковской области.

