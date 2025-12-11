сегодня в 17:46

Герасимов: Бойцы ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Купянском районе Харьковской области.

В четверг президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в зоне СВО.

«Сжимая кольцо окружения, штормовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка», — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что также в результате боевых действий под контроль Вооруженных сил РФ перешли 45% зданий в населенном пункте Константиновка ДНР.

Замглавы Минобороны РФ добавил, что за контроль над Красным Лиманом в ДНР продолжаются ожесточенные бои на краснолимановском и рубцовском направлениях СВО. Город является крупным ж/д узлом и логистическим центром.

Ранее пресс-служба министерства обороны страны сообщала, что населенный пункт Лиман Харьковской области перешел под контроль российской армии.

