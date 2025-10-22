сегодня в 22:40

WSJ: США сняли важное ограничение на удары ВСУ американскими ракетами

Вашингтон отменил важное условие, касающееся применения Киевом отдельных ракет повышенной дальности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным осведомленных источников, ранее действующее «ключевое ограничение», касающееся нанесения ударов по территории России, было снято администрацией США.

Предполагается, что теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары вглубь РФ.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках ракет США Tomahawk, объяснив это тем, что данный вид оружия нужен самой Америке. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

