Трамп объяснил, почему Вашингтон отказал Киеву в поставках Tomahawk

Трамп: США не могут отдать Tomahawk Украине из-за собственной нужды в них

Президент США Дональд Трамп в интервью для Fox News затронул тему украинского кризиса и американской военной помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон не может предоставить Украине ракеты Tomahawk, так как Штаты сами в них нуждаются, пишет РИА Новости .

Глава государства отметил, что не намерен ставить под удар безопасность собственной страны ради поставок вооружений украинской стороне.

Трамп подчеркнул, что Америка не может передать все свои военные запасы Украине, поскольку они необходимы самим Вооруженным силам США. В частности, речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, которые рассматриваются как возможная помощь Киеву, однако окончательное решение пока не принято.

При этом Трамп выразил оптимизм относительно возможности урегулирования ситуации, сославшись на существующие перспективы торгового сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

